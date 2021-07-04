Banner-MutuaBccSpettacolo
11:14:04 Pompeo Furno, giovane ingegnere 40enne, ha perso la vita nella giornata di ieri in seguito ad un malore. La tragedia ha scosso tutta la zona matesina della provincia di Caserta. Il professionista era residente a Castello del Matese, ma era originario di Piedimonte.

Era impegnato come tecnico in numerosi comuni della zona ed era molto apprezzato per le sue capacità professionali. Da anni, inoltre, coltivava anche la sua passione per la politica. 

Furno è stato colpito da un malore risultato letale mentre si trovava in vacanza a Campomarino lido. Il 40enne lascia la moglie Serena e due figlie piccole. La salma dell'ingegnere, proveniente da Campomarino lido, giungerà nel tardo pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Castello del Matese, dove domani alle 10 saranno celebrati i funerali nella chiesa di Santa Croce. Dopo la funzione religiosa il corpo di Pompeo sarà tumulato nel cimitero di Piedimonte Matese. 

