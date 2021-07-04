Banner-MutuaBccSpettacolo
09:01:55 MARCIANISE. Venerdì 2 luglio 2021 si è riunita l'assemblea degli iscritti di Articolo Uno Marcianise in presenza e nel rispetto della normativa anti Covid. 

Un momento di riflessione politica sui temi di carattere nazionale e locali, dopo la lunga pausa forzata dovuta alla pandemia. Grande entusiasmo per la ripresa dell'attività politica sulla scia dell'ottimo lavoro compiuto, proprio sul fronte pandemico, dal segretario nazionale e ministro della salute Roberto Speranza. 

Al termine della discussione l'assemblea ha eletto come nuovo segretario del circolo di Marcianise Peppe Madonna. 

L'assemblea ha eletto altresì due vice: Daniela Salzano e Fernando Sparaco. Al neo segretario di Articolo Uno Marcianise il coordinatore provinciale del partito, Alessandro Tartaglione, ha assegnato anche la delega per seguire le elezioni amministrative del vicino Comune di Capodrise che si terranno nel prossimo autunno. 

Nelle prossime settimane sarà allestito a Marcianise un gazebo per aderire alla campagna nazionale “Quello che ci unisce” dove saranno avanzate alcune proposte sul lavoro, sul fisco, sulla salute e dove sarà possibile, per coloro che sono interessati, aderire al partito tesserandosi, oltre a diffondere la campagna sul 2X1000, che consente ad Articolo Uno di fare politica liberi dai condizionamenti delle lobbies e dei comitati d’affari. 

