16:10:42 Non si registrano decessi e questa continua ad essere una buona notizia, diminuisce invece il numero dei contagiati grazie ai 22 guariti e agli 11 nuovi positivi.

Il totale dei casi è di 351 unità.

Sul fronte vaccini sono 537512 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è arrivato a 302151 il numero di coloro che ha completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 45 casi seguito da Aversa  con 28 contagiati

24 i casi a Marcianise,

23 i casi a Maddaloni,

18 i contagiati a Castel Volturno,

15 i positivi a Portico di Caserta,

14 i casi a Macerata Campania,

13 i casi a Casapesenna,

12 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

9 i casi a San Nicola la Strada, Villa di Briano,

8 i contagi a Capua, Casagiove, Lusciano, Parete,

7 i casi a Capodrise, Succivo,

6 i casi a Casapulla, Trentola Ducenta

5 i contagiati a Carinola, San Felice a Cancello, Sessa Aurunca,

4 i casi a Mondragone, Orta di Atella, Villa Literno,

3 i casi a Cancello ed Arnone, Casaluce, Gricignano d’Aversa, San Marcellino, Santa Maria a Vico, Teverola,

2 i casi a Caiazzo, Carinaro, Casal di Principe, Castel di Sasso, Cesa, Francolise, Recale, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, San Pietro Infine, San Prisco, Sant’Arpino, Vitulazio,

1 caso a Arienzo, Calvi Risorta, Cellole, Cervino, Dragoni, Frignano, Grazzanise, Piedimonte Matese, Raviscanina, Riardo, Roccamonfina, San Marcellino, San Tammaro, Sparanise.

