22:16:00 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Nel tardo pomeriggio Matteo Salvini, leader della Lega, ha visitato il carcere di Santa Maria Capua Vetere in seguito allo scandalo delle violenze perpetrate ai danni dei detenuti.

Le recenti notizie sul carcere di Santa Maria Capua Vetere hanno sconvolto l’Italia intera. I video divulgati mostrano, infatti, violenze fisiche ai danni dei detenuti che vanno ben oltre i limiti del legale e dei diritti umani. Sarà rimasto sconvolto da queste immagini anche Matteo Salvini, leader della Lega, che ha deciso di raggiungere la struttura per scambiare qualche parola con il personale.

Arrivato a Santa Maria Capua Vetere nel tardo pomeriggio, Salvini si è diretto immediatamente all’interno del carcere, facendosi strada tra i suoi sostenitori e i giornalisti. Una volta uscito, il leader della Lega ha rilasciato alcune dichiarazioni sui fatti accaduti. Il politico ha inizialmente riconfermato il pensiero generale sugli eventi: gli episodi violenti sono riprovevoli e dovranno essere puniti. Nonostante ciò, Salvini non può lasciarsi alle spalle ciò che sta subendo la polizia penitenziaria negli ultimi giorni. “Non accetto minacce, insulti, attacchi, anche da parte della camorra” dichiara l’ex ministro dell’interno. Il leader della Lega, poi, non vuole che questo episodio increscioso getti delle ombre sulla professionalità della Polizia di Stato tutta, composta ovviamente in maggioranza da persone estranee a queste vicende.

Dopo aver sottolineato questo punto, Salvini si lascia ad altre dichiarazioni riguardo le rivolte dei detenuti a marzo 2020, che sono poi culminate il 5 aprile 2020. All’insistente richiesta da parte di un giornalista di definire le violenze ai danni dei detenuti “una mattanza”, il leader della lega risponde: “É stata una mattanza la rivolta che c'è stata in questo o in altre carceri”. Il politico, però, tiene a precisare che questi episodi non sono una scusante per gli atti violenti testimoniati dai video di sicurezza della struttura. “Questo non deve giustificare alcunché, perché la violenza va condannata ovunque accada” dice Salvini alla fine di questo pensiero.

Le battute finali del discorso di Salvini vertono sulla direttiva n. 192, secondo la quale ogni poliziotto deve essere associato a un numero identificativo che dovrebbe poi indossare sulla divisa. Per molti l’implementazione di una legge di questo tipo, che l’Italia ancora non ha ancora adottato, avrebbe velocizzato le indagini sugli eventi del carcere di Santa Maria Capua Vetere e, in generale, su eventi simili che accadono in tutta la nazione. “Io un numeretto in testa a un poliziotto che potrebbe subire violenza non ce lo metto” afferma Salvini con sicurezza, dimostrando di avere un’opinione molto diversa sulla direttiva n. 192.

Fabio Cecere