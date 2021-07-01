15:15:11 MADDALONI. 21910 i vaccinati presso il Centro Vaccinale realizzato nel padiglione ex Arte Bianca della Caserma Mauro MAGRONE di Maddaloni sede della Scuola di Commissariato delll'Esercito di cui è comandante il Gen Francesco Riccardi. Si viaggia al ritmo di 1329 pazienti su 1417 prenotati.

Per la cronaca il Centro è entrato in funzione il primo giugno con l’inaugurazione ufficiale il 09 giugno alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, del consigliere regionale Vincenzo Santangelo, del Direttore della ASL di Caserta Ferdinando Russo del Prefetto di Caserta Raffaele Ruberto e dei Sindaci di Maddaloni Andrea De Filippo e di Valle di Maddaloni Francesco Buzzo.

Unanimi i consensi da coloro che riscoprendo la presenza sul territorio della Caserma Mauro Magrone rimangono colpiti dalla perfetta organizzazione logistica messa in atto dalla sinergia di vari enti Esercito Italiano Azienda Sanitaria Locale Comune e Protezione civile di Maddaloni e le locali Forze dell’ordine.

Per quanto concerne la Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano di Maddaloni il prossimo 01 agosto festeggerà i suoi 73 anni di vita essendo stata costituita il 01 agosto 1948.