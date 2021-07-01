15:49:58 Sono 362 i positivi attuali al Coronavirus in provincia di Caserta, uno in più rispetto a ieri con un contagio che resta stabile.

Sono 16 i nuovi positivi a fronte dei quindici guariti: anche nelle ultime 24 ore non si registrano decessi.

Avanti spedita la campagna vaccinale: sono 537131 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 287225 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 46 casi seguito da Aversa e Maddaloni con 28 contagiati

22 i casi a Marcianise,

17 i contagiati a Castel Volturno,

15 i positivi a Portico di Caserta,

13 i casi a Casapesenna, Macerata Campania,

11 i casi a San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere,

9 i casi a Sessa Aurunca, Villa di Briano,

8 i contagi a Capua, Casagiove, Lusciano, Parete,

7 i casi a Capodrise, Succivo,

6 i casi a Casapulla, San Felice a Cancello, Trentola Ducenta

5 i contagiati a Carinola, Mondragone,

4 i casi a Francolise, Orta di Atella, Villa Literno,

3 i casi a Casaluce, Cellole, Gricignano d’Aversa, San Marcellino,

2 i casi a Caiazzo, Cancello ed Arnone, Carinaro, Casal di Principe, Castel di Sasso, Cesa, Recale, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, San Pietro Infine, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Sant’Arpino, Teverola, Vitulazio,

1 caso a Arienzo, Calvi Risorta, Cervino, Dragoni, Frignano, Grazzanise, Piedimonte Matese, Raviscanina, Riardo, Roccamonfina, San Marcellino, Sparanise.