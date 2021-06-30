19:50:20 «Con l’approvazione all’unanimità della mozione che impegna la giunta a revisionare la delibera 131 sulle prestazioni da erogare ai pazienti sottoposti a trattamento Aba, il consiglio regionale ha offerto una prova di grande maturità consentendo di far andare avanti un percorso che parte da un lavoro attento che abbiamo fatto in commissione sanità.

La costituzione di un tavolo di lavoro che coinvolge scuola e ambito sociale consente di armonizzare i trattamenti Aba con le attività che i pazienti autistici effettuano in ambito scolastico e ludico ricreativo. In questo percorso è fondamentale creare una cabina di regia che armonizzi i trattamenti anche tra tutte le Asl della Campania in modo da impedire pericolose ‘migrazioni’ tra un’azienda e l’altra della Regione per accedere ai trattamenti così come è successo in passato.

E’ altresì fondamentale garantire il personale delle cooperative che, sino ad oggi ha permesso che tanti pazienti avessero continuità assistenziale attivando percorsi virtuosi affinché non si perda neanche un posto di lavoro». A commentarlo è il consigliere regionale Vincenzo Santangelo.