16:57:16 CASERTA. Il Sindaco di Caserta Carlo Marino si è impegnato entro 15 giorni a far riaprire la Biblioteca Comunale “A. Ruggiero” di Caserta, a garantire la manutenzione degli estintori, a soddisfare tutte le misure di sicurezza necessarie, ad aprire il cortile della Biblioteca per eventi ed attività culturali e a far, quindi, attuare il Patto di Collaborazione firmato tra il Comune di Caserta e l’Associazione “Combo- Comitato Biblioteca Organizzata”.

È questa la notizia riportata dal consigliere di maggioranza Matteo Donisi durante il Flash Mob convocato questa mattina, mercoledì 30 giugno, presso i porticati del Comune di Caserta in Piazza Vanvitelli.

L’iniziativa, organizzata dalla rete associativa “Biblioteca Bene Comune” di cui l’ass.ne “Combo” è partner, ha visto in piazza circa 50 persone tra cittadini ed attivisti di ogni età: studenti, pensionati, docenti, famiglie.

“Siamo scesi nuovamente in piazza per chiedere al Comune di Caserta di prendere una posizione chiara riguardo la Biblioteca Comunale “A. Ruggiero” di via Laviano, affinché la cultura e gli spazi ad essa collegati come la Biblioteca diventino una priorità dell’agenda politica dell’Amministrazione”.

È quanto riferisce Roberta Giannini, presidentessa dell’Associazione “Combo- Comitato Biblioteca Organizzata”.

E prosegue: “L’impegno che ha assunto il Sindaco Marino con noi è molto importante, poiché in questi mesi, malgrado i numerosi e continui solleciti dell’Assessore alla Cultura, prof.ssa Lucia Monaco, e delle varie associazioni coinvolte, le porte della Biblioteca erano rimaste chiuse.

Le aule- studio non sono accessibili, né lo sono gli ampi spazi all’aperto, che potrebbero diventare il cuore vivo e pulsante della cultura, dell'arte, dello spettacolo della città, accogliendo incontri, dibattiti, mostre. Il Patto di Collaborazione, che nasce dal “Regolamento per l’amministrazione condivisa” di cui Caserta si è dotata nel 2017, pur se stipulato lo scorso ottobre, non è di fatto ancora applicato, mentre in città avanza virtuoso e diffuso il percorso di crescita dei beni comuni”.

Stamattina, al microfono, si sono succeduti gli interventi di numerose persone che hanno sottolineato quanto sia necessario rendere la biblioteca un luogo di socialità, studio, amicizia per i ragazzi, quanto sia importante che riprendano con vigore i percorsi di educazione alla lettura dedicati ai più piccoli, quanto invece sia dannoso per la città ostacolare chi prova a mettersi in gioco per sostenere il Comune che, da solo, fa fatica a gestire gli spazi pubblici.

Infine, Virginia Anna Crovella, da sempre attiva su queste tematiche ed attivista dell’Ex Canapificio di Caserta, aggiunge: “Seguiremo con attenzione gli sviluppi nei prossimi 15 giorni ed i passaggi necessari per garantire la riapertura in sicurezza”.

La rete “Biblioteca Bene Comune”, di cui anche il Comune di Caserta è partner, é nata nel giugno del 2020, col sostegno di Fondazione Con il Sud e il Centro per il Libro e la Lettura, nell’ambito del Bando Biblioteche e Comunità 2019.

Info: Biblioteca Bene Comune - 3461034437/3661403238

Alessandra Natale