10:23:59 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Procede senza sosta la missione della Santillo di portare in alto la bandiera di Fratelli d’Italia e del centrodestra. 

Oggi ha ottenuto ufficialmente anche il sostegno di Maurizio Cecere, ex segretario cittadino di Campania Libera, che ha firmato la candidatura in Fratelli d’Italia a sostegno della Consigliera Provinciale. Cecere, negli ultimi tempi, è sotto i riflettori della stampa locale perché corteggiatissimo in vista delle imminenti elezioni amministrative.

L’ex segretario, che opera nel settore sanitario, ha da sempre fatto politica e in questo momento di confusione totale, dove regna l’approssimazione e molti si inventano dal nulla, dove tutto si sconvolge solo per opportunismo personale del momento, decide di schierarsi a sostegno di un progetto coerente con il suo percorso politico degli ultimi 5 anni. 

“Fratelli d’Italia, inoltre, rappresenta un partito in crescita che - spiega Cecere - può realmente dare una svolta alla città di Santa Maria Capua Vetere e spero che i sammaritani non si facciano scappare questa grande occasione.

