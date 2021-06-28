Banner-MutuaBccSpettacolo
20:19:59  “Dopo l’obbligo di mascherine all’aperto, ora lo stop all’asporto di bevande dalle 22 alle 6 del mattino: le scelte di De Luca rasentano l’assurdo e vanno a colpire gli esercenti e tutti i consumatori.

Mentre l’Italia e l’Europa gradualmente riaprono e riabbracciano la normalità, la Regione Campania dà uno schiaffo a famiglie e imprese. 

Un atteggiamento incomprensibile e privo di basi scientifiche, che penalizza alcune delle categorie che più hanno sofferto a causa del Covid e delle contromisure. Condividiamo le lamentele e la protesta dei gestori locali, che chiedono solo di poter lavorare onestamente, dopo mesi di chiusure.

Mentre il resto del Paese e del continente europeo ripartono, De Luca blocca la Campania: inaccettabile”.

Così in una nota Valentino Grant, europarlamentare della Lega, segretario regionale Lega Campania.

 

