18:22:51 Un solo nuovo positivo, 41 guariti e il numero dei contagiati che scende di 40 unità: è questa la fotografia del report dell’Asl di oggi.

Il numero dei positivi scende a 372 unità con la bella notizia di zero decessi anche nelle ultime 24 ore.

Avanti tutta la campagna vaccinale.

Sono 533707 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre sono salite a 257481 quelle che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 47 casi seguito da Maddaloni con 29 contagiati

31 i contagiati a Aversa, 

26 i casi a Marcianise

15 i positivi a Portico di Caserta,

14 i contagiati a Castel Volturno,

12 i positivi a Capodrise, 

11 i casi a Macerata Campania, Santa Maria Capua Vetere,

10 i casi a Capua, Casapesenna, San Nicola la Strada, Sessa Aurunca, Villa di Briano,

9 i casi a Lusciano, San Felice a Cancello,

8 i contagi a Carinola, Casagiove, Parete, Succivo,,

6 i casi a Casapulla, Trentola Ducenta

5 i contagiati a Orta di Atella,

4 i casi a Francolise, San Tammaro, Santa Maria a Vico,

3 i casi a Casaluce, Castel di Sasso, Villa Literno,

2 i casi a Caiazzo, Cellole, Cesa, Gricignano d’Aversa, Mondragone, Recale, San Marco Evangelista, San Pietro Infine, San Prisco, Sant’Arpino, Teverola, Vitulazio

1 caso a Alife, Calvi Risorta, Casal di Principe, Cervino, Dragoni, Frignano, Grazzanise, Piedimonte Matese, Raviscanina, Riardo, Roccamonfina, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sparanise.

Mariano Calazzo

