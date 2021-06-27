Banner-MutuaBccSpettacolo
19:19:58 Per il secondo giorno consecutivo cresce in Campania, sia pure in modo lieve, l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti Covid.

Oggi i posti letto impegnati sono 23 contro i 20 di due a fa: ieri era l'aumento era stato di due unità, oggi si registra un +1.

Il bollettino dell'Unità di crisi segnala anche cinque nuove vittime, due delle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti.

    I nuovi positivi sono 95, su 5.916 test molecolari eseguiti: ne deriva un tasso di incidenza dell'1,6%, sostanzialmente stabile rispetto all'1,7 di ieri. Migliora la situazione ospedaliera per le degenze: i posti occupati sono 220 (-16).

 

