10:14:06 CASERTA. La Polizia Municipale di CasertaNucleo Polizia Edilizia, nell’ambito del contrasto all’abusivismo edilizioha sequestrato una piscina in costruzione di dimensioni metri 7x3, altezza 1.30 circa, in acciaio, mentre era in corso la posa in opera su di un terreno afferente una civile abitazione a San Leucio, in zona vincolata “A” denominata “emergenza monumentale”.

La struttura è stata sottoposta e sequestro preventivo ed il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.  Tali condotteoltre a mettere in pericolo gli utilizzatori della piscina in assenza di sicurezzadeturpano il territorio con gravi danni al carico urbanistico con grave nocumento al paesaggio, soprattutto nei pressi di siti di rilevo monumentale.

