19:30:42 Continua a calare il numero dei positivi in provincia di Caserta: il report dell’Asl di oggi fissa a 449 il numero dei positivi, 28 in meno rispetto a ieri.
Sono dieci i nuovi contagiati, mentre sono 38 i guariti.
La notizia più bella è che non si registrano decessi.
Avanti decisa la campagna di vaccinazioni: sono 524312 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 246845 quello di coloro che hanno ricevuto la seconda.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 48 casi seguito da Marcianise con 40 contagiati
33 i casi ad Aversa,
31 i contagiati a Maddaloni
25 i positivi a Portico di Caserta,
19 i casi a Capodrise,
16 i casi a Carinola,
15 i positivi a Santa Maria Capua Vetere,
14 i contagiati a Sessa Aurunca,
12 i positivi a Capua, Castel Volturno,
11 i casi a Macerata Campania, San Nicola la Strada,
10 i casi a Casapesenna, Lusciano, San Felice a Cancello, Villa di Briano,
9 i casi a Casagiove,
7 i casi a Casapulla, Parete, San Prisco, Succivo, Trentola Ducenta,
6 i casi a Francolise, Mondragone, Orta di Atella,
4 i casi a Casaluce, Dragoni, Recale, Santa Maria a Vico,
3 i casi a Castel di Sasso, Cellole, Cervino, San Tammaro, Villa Literno,
2 i casi a Caiazzo, Calvi Risorta, Casal di Principe, Grazzanise, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, San Pietro Infine, Sant’Arpino, Teverola,
1 caso a Alife, Carinaro, Cesa, Frignano, Gricignano d’Aversa, Pignataro Maggiore, Raviscanina, Riardo, San Marcellino, Sparanise, Vitulazio