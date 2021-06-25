19:30:42 Continua a calare il numero dei positivi in provincia di Caserta: il report dell’Asl di oggi fissa a 449 il numero dei positivi, 28 in meno rispetto a ieri.

Sono dieci i nuovi contagiati, mentre sono 38 i guariti.

La notizia più bella è che non si registrano decessi.

Avanti decisa la campagna di vaccinazioni: sono 524312 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 246845 quello di coloro che hanno ricevuto la seconda.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 48 casi seguito da Marcianise con 40 contagiati

33 i casi ad Aversa,

31 i contagiati a Maddaloni

25 i positivi a Portico di Caserta,

19 i casi a Capodrise,

16 i casi a Carinola,

15 i positivi a Santa Maria Capua Vetere,

14 i contagiati a Sessa Aurunca,

12 i positivi a Capua, Castel Volturno,

11 i casi a Macerata Campania, San Nicola la Strada,

10 i casi a Casapesenna, Lusciano, San Felice a Cancello, Villa di Briano,

9 i casi a Casagiove,

7 i casi a Casapulla, Parete, San Prisco, Succivo, Trentola Ducenta,

6 i casi a Francolise, Mondragone, Orta di Atella,

4 i casi a Casaluce, Dragoni, Recale, Santa Maria a Vico,

3 i casi a Castel di Sasso, Cellole, Cervino, San Tammaro, Villa Literno,

2 i casi a Caiazzo, Calvi Risorta, Casal di Principe, Grazzanise, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, San Pietro Infine, Sant’Arpino, Teverola,

1 caso a Alife, Carinaro, Cesa, Frignano, Gricignano d’Aversa, Pignataro Maggiore, Raviscanina, Riardo, San Marcellino, Sparanise, Vitulazio