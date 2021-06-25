18:12:40 In concomitanza della "Giornata internazionale contro il consumo ed il traffico illecito di droga", Gioventù Nazionale insieme con Fratelli d’Italia ha deciso scendere in piazza con l’iniziativa "Liberi dalla droga - Mai schiavi", per ribadire il convinto NO ad ogni forma di droga, un veleno sempre più diffuso tra i giovani, e non solo, fonte principale di guadagno della criminalità organizzata.

Saremo in piazza domenica 27 giugno a Caserta dalle ore 11:00 presso piazza Margherita.

"La lotta alla droga è un tema che contraddistingue la nostra attività. Da sempre, infatti, siamo impegnati per arginare il fenomeno della tossicodipendenza con particolare attenzione alla nostra generazione. Da sempre contestiamo la cultura dello sballo che vuole sopraffare l’autenticità delle emozioni, dei rapporti sociali, del sano divertimento. Da sempre sosteniamo che la droga è una catena che opprime la nostra libertà."

Così il presidente provinciale Diego Della Vecchia sul tema della manifestazione.

“La droga é un animale subdolo, che va combattuto ogni giorno, non esistono tipi leggeri o pesanti, vanno trattate tutte allo stesso modo. Troppi ragazzi hanno distrutto la loro vita intraprendendo questo percorso sbagliato, pertanto proprio da noi giovani deve partire l’insegnamento al non uso delle droghe". Queste le parole di Gianmichele Castello dirigente regionale di Gioventù Nazionale.

"È per questo che domenica saremo in piazza, così da lanciare il nostro appello ai giovani e meno giovani" sostiene Gianmarco Della Paolera, dirigente regionale del movimento giovanile.

A commentare l’evento anche la coordinatrice cittadina Eliana Colamatteo, che scrive:

“Siamo stanchi di dover prendere atto della consueta strage di innocenti in continuo aumento. Chi inneggia alla “legalizzazione” contribuisce a normalizzare la questione droga e a rendere tutto drammaticamente "consueto". Evidentemente non bastano a scuotere le coscienze i 660.000 giovani, 1 su 4 dei nostri ragazzi - tra cui molti minori, dato più che raddoppiato negli ultimi anni - che dichiarano di fare uso di sostanze illegali.

Leggere o pesanti non importa, è sempre droga: devasta, fa male, uccide.”