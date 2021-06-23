09:58:33 CASAPULLA. In occasione dell'Assise di lunedì scorso, il sindaco Renzo Lillo ha chiesto a tutti i consiglieri di ricordare Domenico Natale, per tutti Mimmo, già assessore del Comune di Casapulla, scomparso alcuni mesi fa.

In città oggi ricordano il grande impegno di Natale nel mondo dello sport, grazie al quale tantissimi giovani, non solo di Casapulla, si sono avvicinati al calcio. Sociologo e promotore del Centro Giovanile, la sua attività di socializzatore ha portato degli enormi benefici a molti ragazzi, che spesso venivano presi dalla strada e portati in un campo di calcio a giocare. Negli anni notevole era stato il suo apporto nella vita politica di Casapulla; aveva ricoperto il ruolo di amministratore comunale, mettendo a disposizione dei concittadini tutte le sue competenze.