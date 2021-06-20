12:14:55 CASERTA. L’attenzione in vista della prossima campagna elettorale è rivolta, come è giusto che sia su coloro che cercheranno la riconferma e sui nuovi protagonisti che scenderanno in campo con la voglia di affermarsi.

Ma, meritano altrettanta attenzione anche quei protagonisti della scena politica cittadina che hanno deciso di non rituffarsi nell’agone politico in questo giro.

Sono sette gli amministratori uscenti che non ritroveremo nelle liste nel prossimo mese di ottobre.

E’ il caso del consigliere comunale dei Moderati Camillo Federico. L’avvocato non si ricandiderà pur avendo ben figurato in questa tornata ricoprendo in una prima fase l’incarico di assessore all’Ambiente e, poi, quella di consigliere comunale.

Non ci sarà nemmeno Antonio Ciontoli, decano del consiglio comunale di Caserta a dispetto degli anni, che dopo una travagliata consiliatura in aperto contrasto con il sindaco Carlo Marino, suo compagno di partito nel Pd, ha deciso di rassegnare le dimissioni e di dedicarsi al suo nuovo prestigioso ruolo di coordinatore della segreteria della presidenza del congilio regionale al fianco di Gennaro Oliviero.

Faranno spazio ai loro figli, invece, altri due decani del parlamentino cittadino come Mimmo Guida e Nicola Garofalo (anche se in questo caso delle possibilità di vedere l’ex consigliere provinciale ai nastri di partenza ci sono ancora).

Entrambi, infatti, saranno in campo con i ‘rampolli’ Francesco.

Guida, oltre a sostenere il figlio, però contribuirà alla formazione di una civica a sostegno del primo cittadino Carlo Marino assieme al suo collega di gruppo Donato Tenga, mentre Garofalo non ha ancora sciolto la riserva sulla sua collocazione in lista che, a dispetto del genitore, dovrebbe essere in uno degli schieramenti del primo cittadino uscente.

Non si ritufferà nell’agone, neppure Gianfausto Iarrobino, ex candidato sindaco del Quarto Polo e dirigente di Italia Viva.

Il primario di chirurgia dell’ospedale di Piedimonte Matese sembra orientato a non voler candidarsi per la quarta volta al consiglio comunale, seguendo dall’esterno le dinamiche della vita politica cittadina.

Non ci saranno neppure altri due protagonisti dell’opposizione cittadina degli ultimi dieci anni come Norma Naim e Francesco Apperti.

I portacolori di Speranza per Caserta, infatti hanno annunciato la loro non candidatura nel rispetto di una regola del movimento che limita a due mandati l’esperienza in consiglio comunale.

Entrambi, comunque, non faranno mancare il loro apporto a Speranza per Caserta nella prossima campagna elettorale seppure in una veste differente.