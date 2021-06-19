12:33:19 CASERTA. “Come sempre la Lega della provincia di Caserta da il proprio significativo contributo di impegno e di passione politica accanto al proprio segretario nazionale Matteo Salvini.

Infatti, per la manifestazione prevista per oggi pomeriggio, sabato 19 Giugno alle ore 16:00, presso la ‘bocca della verità’ a Roma sono tanti i militanti e i simpatizzanti di ‘Terra di lavoro’ che hanno deciso di scendere in piazza con le bandiere del partito al fianco di Matteo Salvini con lo slogan”Prima l’Italia: bella, libera e giusta”.

In questo modo è intervenuto il coordinatore provinciale della ‘Lega Salvini Premier’ della provincia di Caserta Salvatore Mastroianni per annunciare la massiccia partecipazione del partito casertano alla manifestazione convocata per oggi pomeriggio dal segretario nazionale Matteo Salvini a Roma.