08:36:15 CASERTA. Cari amici, mi confronto come sempre con voi sui temi attuali e locali.

Ieri sera con la famiglia, siamo andati a visitare il Belvedere di S. Leucio, in occasione della serata, "esperienze di vita a S. Leucio al tempo del Codice".

Un'ora in cui si viene immersi, nella realtà dell'epoca, visitando il sito Unesco Borbonico, che domina "lo bello vedere", in una location unica e coinvolgente, specie al tramonto, con un panorama e prospettiva che abbraccia la bella Campania Felix, dal Vesuvio alle isole del golfo, e fino alla costiera sorrentina.

Un viaggio emozionale, attraverso il tempo e i luoghi, con le guide, in abiti d'epoca che raccontano momenti di vita vissuta dell’epoca Leuciana, avvolgendo i visitatori, che si lasciano prendere in un tutt’uno, ensemble, con la storia narrata, e le bellezze uniche del contesto Borbonico. Ci è piaciuto davvero tanto, e faccio i complimenti sinceri all'organizzazione, per la bella e valida iniziativa, conclusa con un gentile omaggio in seta di S. Leucio, unicità di pregio, che rappresenta il territorio, in modo eccellente, ed anche un richiamo alla cucina dell'epoca, con un dolcino.

La bellezza dei luoghi e la capacità narrativa, delle guide turistiche, in un trait d'union, hanno reso la visita interessante e da consigliare vivamente a tutti voi. La considerazione finale, di tutti i visitatori presenti, casertani e non, in gruppi da venti circa, viste le normativa vigenti, è stata di grande soddisfazione e piacere, gioia ed interesse, che traspariva in modo chiaro e concreto, nei saluti finali, nelle tante foto fatte, nel susseguirsi della visita, ed in primis nella voglia di non andare via, al termine del percorso, dando una magia particolare, a quei momenti che abbiamo vissuto, nella splendida utopia di S. Leucio, ai tempi del Codice Leuciano, esempio a pieno titolo, della visione illuminata in tema di parità di genere, istruzione, sanità, etc.

Io vi invito a non perdere questa occasione, perché davvero potrete rendervi conto della bellezza dei luoghi, della storia ricca ed interessante del nostro territorio, nei secoli scorsi, ma più di tutto, che una realtà così, a sistema, è potenziale di sviluppo socioeconomico, vettore e volano, semplicemente facendo rete e sinergia tra tutti gli attori Il Belvedere di S. Leucio, deve riacquistare il ruolo primario, che spetta di diritto, non possono essere banali parzialità e strumentalità, a farne la deminutio, ma esempio lungimirante e virtuoso, emblema di una rinascita culturale e sociale, della nostra Caserta, da troppo tempo decadente ed abbandonata a se stessa, dando input e valore aggiunto alla casertanità, mai sciocco campanilismo, ma amore per la propria terra, attraverso la giusta valorizzazione. Riflettiamo ....., e visitiamo il Belvedere di S. Leucio, ammirando quanto di bello ci circonda.......

Umberto Marzuillo