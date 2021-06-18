Banner-MutuaBccSpettacolo
19:11:32 L’eurodeputato e coordinatore regionale della Lega Valentino Grant, questa mattina ha accompagnato il ministro Massimo Garavaglia nel suo tour istituzionale in Campania.

«In mattinata siamo stati all'Istituto di Cultura Meridionale per un proficuo incontro con una significativa delegazione di rappresentanti della Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia – ha spiegato Grant –

Ringraziamo per l'accoglienza e la collaborazione il Presidente Avv. Gennaro Famiglietti; e poi ci siamo recati all'inaugurazione della Borsa mediterranea per il turismo. Prima fiera in presenza a Napoli, dopo questo periodo così buio».

Valentino Grant lancia la sfida della ripartenza per tutto il comparto turistico della Campania e non solo.

«Lavoriamo per la ripartenza del turismo della nostra bellissima Campania e di tutta l'Italia – ha sottolineato -

Grazie all'amico Massimo per la grande attenzione che riserva alla nostra Regione».

Dalle parole ai fatti, Grant e Garavaglia, infatti si sono recati in un luogo importantissimo per il nostro comparto turistico come Paestum.

«Abbiamo incontrato i sindaci e gli imprenditori della costiera amalfitana e sorrentina – ha sottolineato -

Serve un fronte comune per superare questa crisi, valorizzando le eccellenze dei nostri territori!

Il Sud riparte dal turismo con quel coraggio e quella capacità di rialzarsi, tipica delle donne e degli uomini del Mezzogiorno».

 

