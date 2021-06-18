14:27:54 Cala ancora il numero dei positivi in provincia di Caserta, ma il dato che allarma di più è quello dei decessi: sono sette le vittime nelle ultime 24 ore registrate dal report dell’Asl.
Undici i positivi del giorno, 109 i guariti per un calo di 105 positivi.
I contagiati attualmente sono 650.
Accelerata vaccini: sono 498009 le persone alle quali è stata somministrata la prima dose, mentre sale a 211165 il numero di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise 74 seguito da Maddaloni a 52
60 i casi a Caserta
36 i casi a Portico di Caserta,
29 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
23 i casi a San Prisco,
21 i casi a Aversa, Capodrise, Capua,
19 i casi a Macerata Campania, San Felice a Cancello,
16 i casi a Casapulla, Sessa Aurunca,
15 i casi a Mondragone, San Nicola la Strada, Santa Maria a Vico,
14 i casi a Casagiove,
13 i casi a Carinola, Recale,
11 i casi a Orta di Atella, Trentola Ducenta,
10 i casi a Cervino, Dragoni,
8 i casi a Casaluce,
7 i casi a Casapesenna, Francolise, Lusciano,
6 i casi a Arienzo, Villa di Briano,
5 i casi a Castel Volturno, Cellole, Parete, Riardo,
4 i casi a Casal di Principe, Gricignano d’Aversa, Piana di Monte Verna, Succivo,
3 i casi a Castel di Sasso, Grazzanise, Pignataro Maggiore, San Marcellino, San Tammaro, Teverola,
2 i casi a Alife, Caiazzo, Carinaro, Cesa, Frignano, Mignano Montelungo, Rocca D’Evandro, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, Sant’Arpino, Sparanise, Teano, Villa Literno, Vitulazio,
1 caso a Cancello ed Arnone, Capriati al Volturno, Pietramelara, Riardo, San Pietro Infine.