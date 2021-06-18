14:27:54 Cala ancora il numero dei positivi in provincia di Caserta, ma il dato che allarma di più è quello dei decessi: sono sette le vittime nelle ultime 24 ore registrate dal report dell’Asl.

Undici i positivi del giorno, 109 i guariti per un calo di 105 positivi.

I contagiati attualmente sono 650.

Accelerata vaccini: sono 498009 le persone alle quali è stata somministrata la prima dose, mentre sale a 211165 il numero di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise 74 seguito da Maddaloni a 52

60 i casi a Caserta

36 i casi a Portico di Caserta,

29 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

23 i casi a San Prisco,

21 i casi a Aversa, Capodrise, Capua,

19 i casi a Macerata Campania, San Felice a Cancello,

16 i casi a Casapulla, Sessa Aurunca,

15 i casi a Mondragone, San Nicola la Strada, Santa Maria a Vico,

14 i casi a Casagiove,

13 i casi a Carinola, Recale,

11 i casi a Orta di Atella, Trentola Ducenta,

10 i casi a Cervino, Dragoni,

8 i casi a Casaluce,

7 i casi a Casapesenna, Francolise, Lusciano,

6 i casi a Arienzo, Villa di Briano,

5 i casi a Castel Volturno, Cellole, Parete, Riardo,

4 i casi a Casal di Principe, Gricignano d’Aversa, Piana di Monte Verna, Succivo,

3 i casi a Castel di Sasso, Grazzanise, Pignataro Maggiore, San Marcellino, San Tammaro, Teverola,

2 i casi a Alife, Caiazzo, Carinaro, Cesa, Frignano, Mignano Montelungo, Rocca D’Evandro, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, Sant’Arpino, Sparanise, Teano, Villa Literno, Vitulazio,

1 caso a Cancello ed Arnone, Capriati al Volturno, Pietramelara, Riardo, San Pietro Infine.