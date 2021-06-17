18:57:38 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Nella giornata si è tenuta una conferenza stampa sul futuro dell’Ospedale Melorio. L’evento è stato presieduto dal sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, e dal direttore generale dell’ASL di Caserta, il dott. Federico Russo.

Nel primo pomeriggio del 17 giugno 2021 si è tenuta una conferenza stampa dedicata al destino dell’Ospedale Melorio, storica struttura della città di Santa Maria Capua Vetere. Nella splendida cornice del Salone degli Specchi, ai piani superiori del Teatro Garibaldi, il sindaco Antonio Mirra e il dott. Federico Russo, ovvero il direttore generale dell’ASL di Caserta, hanno chiarito alcuni punti dei progetti futuri per il comune e il distretto sanitario di cui fa parte.

“Non voglio che questa situazione sia oggetto di strumentalizzazioni politiche” dichiara Mirra dopo i saluti iniziali. Alcuni rappresentanti dell’opposizione, infatti, avevano insinuato che l’aver assegnato all’Ospedale Melorio il ruolo di presidio atto alla degenza e alla cura di malati COVID fosse solo un mezzo per chiuderlo definitivamente una volta finita l’emergenza pandemica. Ciò veniva anche motivato dal fatto che il comune di Santa Maria Capua Vetere e l’amministrazione di Capua avessero unito le forze per costruire una nuova struttura sanitaria grande e tecnologicamente avanzata.

Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere tiene a sottolineare come i due progetti siano distinti e paralleli: “I piani per Capua sono il futuro, ma il presente è l’ospedale Melorio”. Antonio Mirra specifica poi che l’ospedale Melorio tornerà ad avere tutte le funzioni che svolgeva prima della pandemia, come già concordato con l’ASL di Caserta.

Mirra passa poi la parola al direttore generale dell’ASL di Caserta. “Nell’ospedale Melorio verranno anche aperti nuovi reparti specializzati” dice il dott. Federico Russo. “Qualora mi chiedessero se reputo il pronto soccorso dell’ospedale Melorio un vero pronto soccorso, risponderei di no” continua imperterrito il direttore, muovendo aspre e coraggiose critiche. Questi progetti di aggiornamento della struttura, però, dovranno aspettare un piano più ampio, coordinato con la Regione Campania, per rivitalizzare l’organizzazione sanitaria del distretto. A proposito di questa situazione disastrosa, il dott. Russo dichiara: “Non è possibile che un ragazzino di Grazzanise debba fare quaranta minuti di macchina per vaccinarsi all’ospedale Melorio”.

Nell’ultima parte dell’evento vengono sollevati alcuni dubbi sull’attuazione di questi progetti già nati dalla precedente conferenza stampa di ottobre 2020. Ciò che fece più discutere quando furono esposti i piani relativi all’istituzione dell’area COVID, e che fece poi ipotizzare all’opposizione una probabile chiusura dell’ospedale Melorio, fu il fatto che la Regione Campania, in vista dell’emergenza, aveva stanziato dei fondi a molte strutture sanitare, e che il presidio di Santa Maria Capua Vetere non risultava tra queste ultime.

Il dott. Federico Russo risponde prontamente a queste perplessità, dichiarando che i fondi erano dedicati proprio alla riorganizzazione sanitaria, e che l’ospedale Melorio non fa parte delle strutture che ne hanno urgentemente bisogno. Il direttore ha discusso poco prima, infatti, di come l’ospedale Melorio si ritrovi a essere il crocevia delle esigenze sanitarie di fin troppi comuni e che, affinché la struttura possa operare bene, questo carico deve prima essere ridotto.

Fabio Cecere