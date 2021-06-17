12:49:11 Calano ancora i casi in provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore il numero dei contagiati scende di 51 unità grazie ai 71 guariti e ai 22 nuovi positivi.

Il numero totale dei casi scende a 755 casi. La brutta notizia è che dopo tre giorni viene nuovamente aggiornata la voce dei decessi con altri due casi.

Sul fronte vaccini la campagna prosegue in maniera spedita con 491454 persone che hanno ricevuto la prima dose e 206863 che hanno chiuso il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise 84 seguito da Maddaloni a 62

65 i casi a Caserta

36 i casi a Portico di Caserta,

35 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

29 i casi a Capua, San Prisco,

21 i casi a San Nicola la Strada,

20 i casi a Aversa, Capodrise, Macerata Campania,

19 i casi a San Felice a Cancello,

18 i casi a Santa Maria a Vico,

17 i casi a Casagiove, Mondragone,

16 i casi a Casapulla, Sessa Aurunca,

14 i casi a Dragoni,

13 i casi a Recale,

12 i casi a Carinola, Trentola Ducenta,

11 i casi a Cervino,

10 i casi a Orta di Atella,

9 i casi a Mignano Montelungo,

8 i casi a Casaluce, Francolise, Lusciano, Villa di Briano,

7 i casi a Arienzo, Casapesenna, Vitulazio,

6 i casi a Castel Volturno, Parete,

5 i casi a Casal di Principe, Cellole, Frignano, Grazzanise, Riardo,

4 i casi a Gricignano d’Aversa, Piana di Monte Verna, San Tammaro, Succivo,

3 i casi a Caiazzo, Castel di Sasso, Pignataro Maggiore, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Teverola,

2 i casi a Alife, Bellona, Carinaro, Cesa, Rocca D’Evandro, San Marco Evangelista, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife, Sparanise, Teano, Villa Literno,

1 caso a Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Capriati al Volturno, Liberi, Piedimonte Matese, Pietramelara, Riardo, San Pietro Infine, Valle Agricola.

Mariano Calazzo