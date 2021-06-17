BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

12:49:11 Calano ancora i casi in provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore il numero dei contagiati scende di 51 unità grazie ai 71 guariti e ai 22 nuovi positivi.

Il numero totale dei casi scende a 755 casi. La brutta notizia è che dopo tre giorni viene nuovamente aggiornata la voce dei decessi con altri due casi.

Sul fronte vaccini la campagna prosegue in maniera spedita con 491454 persone che hanno ricevuto la prima dose e 206863 che hanno chiuso il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise 84 seguito da Maddaloni a 62

65 i casi a Caserta

36 i casi a Portico di Caserta,

35 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

29 i casi a Capua, San Prisco,

21 i casi a San Nicola la Strada,

20 i casi a Aversa, Capodrise, Macerata Campania,

19 i casi a San Felice a Cancello,

18 i casi a Santa Maria a Vico,

17 i casi a Casagiove, Mondragone,

16 i casi a Casapulla, Sessa Aurunca,

14 i casi a Dragoni,

13 i casi a Recale,

12 i casi a Carinola, Trentola Ducenta,

11 i casi a Cervino,

10 i casi a Orta di Atella,

9 i casi a Mignano Montelungo,

8 i casi a Casaluce, Francolise, Lusciano, Villa di Briano,

7 i casi a Arienzo, Casapesenna, Vitulazio,

6 i casi a Castel Volturno, Parete,

5 i casi a Casal di Principe, Cellole, Frignano, Grazzanise, Riardo,

4 i casi a Gricignano d’Aversa, Piana di Monte Verna, San Tammaro, Succivo,

3 i casi a Caiazzo, Castel di Sasso, Pignataro Maggiore, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Teverola,

2 i casi a Alife, Bellona, Carinaro, Cesa, Rocca D’Evandro, San Marco Evangelista, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife, Sparanise, Teano, Villa Literno,

1 caso a Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Capriati al Volturno, Liberi, Piedimonte Matese, Pietramelara, Riardo, San Pietro Infine, Valle Agricola.

Mariano Calazzo

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:484 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:473 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:936 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next