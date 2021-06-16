16:25:40 SAN POTITO SANNITICO. Si terrà domani, 17 giugno, presso la sede del Parco del Matese, in via Figulantina a San Potito Sannitoco, una giornata di screening gratuita per le Associazioni del territorio.

A partire dalle ore x sarà infatti possibile recarsi presso gli uffici dell'Ente. Questa la nota con la quale il Presidente Vincenzo Girfatti ha invitato a partecipare.

"Gentilissima Associazione, come accennato per le vie brevi, La informo che il Parco, in collaborazione con SATWORK, sta promuovendo una campagna di screening nella giornata del 17.06.2021 per monitorare la diffusione della COVID – 19 tra la popolazione.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e la ripresa delle attività associative, si rende necessaria un puntuale controllo per la sicurezza comune. Pertanto, invitiamo l’Associazione e i suoi soci a partecipare all’evento che si terrà presso la sede del parco. Lo screening avverrà tramite tampone molecolare/antigenico e sarà completamente gratuito".

"Questa iniziativa c'è stata proposta, e quindi ringrazio Francesco Todisco, ex delegato alle aree interne della Regione Campania, già consigliere regionale; che ci propose di entrare all'interno del partenariato. Si tratta di un'ulteriore occasione per uscire vincenti da questa battaglia, - ha precisato Girfatti - soltanto con il monitoraggio e i vaccini potremo ritornare ad incontrarci in sicurezza".