13:37:42 CAPUA. Il restyling di tutto il retail firmato Fattorie Garofalo comincia oggi da Napoli, nell’Aeroporto di Capodichino, con l’inaugurazione del nuovo “Bufala di Fattorie Garofalo, shop – food - lounge” nei rinnovati locali della già accorsata rivendita del gruppo di Capua attestata nell’area air side al piano terra di viale Fulco Ruffo di Calabria.

Dopo l’apertura nello scorso 18 dicembre del primo “Bufala di Fattorie Garofalo, shop – food - lounge” a Campi Bisenzio nel Centro commerciale fiorentino “I Gigli”, il nuovo concept del retail del gruppo Fattorie Garofalo - con il nuovo brand e una rivoluzione nel layout - apre ufficialmente i battenti anche a Napoli e inizia così a diffondersi, come programmato, anche nei punti vendita e mozzarella bar già esistenti.

Fattorie Garofalo, l’azienda a capo del più importante gruppo imprenditoriale impegnato nella produzione di Mozzarella di bufala Campana Dop, ha progettato e sta sviluppando nuovi investimenti per accrescere la forza del retail del gruppo, nato nel 2015, rinnovando anche l’offerta alla clientela e puntando sui nuovi prodotti bufalini: dalla Moussarella al Dulce de leche.

“L’intenzione oggi è quella di sottolineare in ogni location, quale che sia la dimensione spaziale a disposizione, la triplice offerta del nuovo concept di Bufala verso il consumatore – afferma Marco Garofalo, che dirige il retail di Fattorie Garofalo – e che va dall’acquisto puro e semplice alla possibilità di concedersi un momento di relax, degustando comodamente ad un tavolo una delle nostre specialità”.

L’allestimento ed il marchio “Bufala di Fattorie Garofalo” si fondono tra loro e giocano con i colori della filiera: il marrone bruciato quasi nero del mantello della bufala ed il bianco perlato del latte e della mozzarella, che tornano anche nei dettagli e nei rivestimenti a rilievo che sbalzano una mozzarella.

La missione di “Bufala” è trasmettere i valori della filiera bufalina, evocandone la tradizione. Il nuovo marchio del retail “Bufala” è chiaramente tratto dal brand storico di Fattorie Garofalo.