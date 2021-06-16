14:24:16 Terzo giorno di fila con zero decessi: è questa la notizia migliore che arriva dal report dell’Asl. Resta stazionario, invece, il numero dei positivi con nuovi contagi e guariti che si equivalgono.
Sono 37 i nuovi positivi a fronte delle 36 persone tornate negative per un più uno rispetto a ieri che porta ad 806 i casi totali.
Sul fronte vaccino sono 484324 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 204767 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise 90 seguito da Maddaloni a 68
65 i casi a Caserta
36 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
35 i casi a Portico di Caserta,
30 i casi a San Prisco,
26 i casi a Capua,
24 i casi a San Felice a Cancello,
23 i casi a Aversa, San Nicola la Strada,
21 i casi a Macerata Campania, Santa Maria a Vico,
20 i casi a Capodrise, Mondragone,
17 i casi a Casagiove,
16 i casi a Casapulla, Sessa Aurunca,
15 i casi a Cervino, Dragoni,
14 i casi a Trentola Ducenta,
13 i casi a Recale,
12 i casi a Carinola,
11 i casi a Castel Volturno, Orta di Atella,
10 i casi a Villa di Briano,
9 i casi a Lusciano, Mignano Montelungo,
8 i casi a Arienzo, Francolise,
7 i casi a Cellole, Casaluce, Vitulazio,
6 i casi a Parete, San Cipriano d’Aversa,
5 i casi a Casal di Principe, Casapesenna, Frignano, Grazzanise, Riardo, San Tammaro,
4 i casi a Cancello ed Arnone, Gricignano d’Aversa, Piana di Monte Verna, Succivo,
3 i casi a Bellona, Caiazzo, San Marcellino, Sant’Arpino, Teverola,
2 i casi a Alife, Castel di Sasso, Cesa, Pignataro Maggiore, Rocca D’Evandro, San Marco Evangelista, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife, Teano, Villa Literno,
1 caso a Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Carinaro, Curti, Gioia Sannitica, Liberi, Piedimonte Matese, Pietramelara, Riardo, Sparanise, Valle Agricola.