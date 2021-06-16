BCC MUTUI 2025
14:24:16 Terzo giorno di fila con zero decessi: è questa la notizia migliore che arriva dal report dell’Asl. Resta stazionario, invece, il numero dei positivi con nuovi contagi e guariti che si equivalgono.

Sono 37 i nuovi positivi a fronte delle 36 persone tornate negative per un più uno rispetto a ieri che porta ad 806 i casi totali.

Sul fronte vaccino sono 484324 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 204767 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise 90 seguito da Maddaloni a 68

65 i casi a Caserta

36 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

35 i casi a Portico di Caserta,

30 i casi a San Prisco,

26 i casi a Capua,

24 i casi a San Felice a Cancello,

23 i casi a Aversa, San Nicola la Strada,

21 i casi a Macerata Campania, Santa Maria a Vico,

20 i casi a Capodrise, Mondragone,

17 i casi a Casagiove,

16 i casi a Casapulla, Sessa Aurunca,

15 i casi a Cervino, Dragoni,

14 i casi a Trentola Ducenta,

13 i casi a Recale,

12 i casi a Carinola,

11 i casi a Castel Volturno, Orta di Atella,

10 i casi a Villa di Briano,

9 i casi a Lusciano, Mignano Montelungo,

8 i casi a Arienzo, Francolise,

7 i casi a Cellole, Casaluce, Vitulazio,

6 i casi a Parete, San Cipriano d’Aversa,

5 i casi a Casal di Principe, Casapesenna, Frignano, Grazzanise, Riardo, San Tammaro,

4 i casi a Cancello ed Arnone, Gricignano d’Aversa, Piana di Monte Verna, Succivo,

3 i casi a Bellona, Caiazzo, San Marcellino, Sant’Arpino, Teverola,

2 i casi a Alife, Castel di Sasso, Cesa, Pignataro Maggiore, Rocca D’Evandro, San Marco Evangelista, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife, Teano, Villa Literno,

1 caso a Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Carinaro, Curti, Gioia Sannitica, Liberi, Piedimonte Matese, Pietramelara, Riardo, Sparanise, Valle Agricola.

