16:21:50 MATESE. “La promozione del territorio passa anche attraverso lo sport e dunque attraverso i motori”, ne sono certi gli organizzatori del Rally del Matese, ormai da 8 anni alle prese con un’organizzazione impeccabile.

Tutto pronto per il 10 e l’11 luglio 2021, dopo un anno di gara virtuale si riparte con una marcia in più.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’VIII Edizione del “Rally del Matese”, unica gara rallistica in Campania ed in più con validità per la Coppa ACI Sport Rally di Zona 2021.

Tutta la documentazione ed i video delle Prove Speciali sul sito ufficiale della manifestazione cliccando sui link:

https://www.rallydelmatese.it/documenti/

https://www.rallydelmatese.it/video/

Il percorso totale sarà di 120 km, suddiviso tra trasferimenti e Prove Speciali mentre i Comuni protagonisti saranno: Piedimonte Matese (CE); San Potito Sannitico (CE) e Gioia Sannitica (CE).

Il “Matese”, con le sue bellezze naturali, con la sua ospitalità, con i suoi prodotti tipici e con il suo “Rally”, è già pronto a dare spettacolo.