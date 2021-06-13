BCC MUTUI 2025
19:51:38 Il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, dice no al mix di vaccini.

"La Regione Campania ritiene necessario fare scelte chiare - spiega - Da oggi, non somministreremo più dosi di vaccino a vettori virali, a nessuna fascia di età.

Proseguono Pfizer e Moderna. Chi ha fatto la prima dose di Astrazeneca sopra i 60 anni, può completare il ciclo con Astrazeneca. Per i soggetti sotto i 60 anni (tranne che per chi è alla 12ma settimana) non si somministrano vaccini diversi dalla prima dose, sulla base di preoccupazioni scientifiche che invieremo al Governo.

Sollecitiamo risposte senza le quali manterremo la linea di rifiuto del mix vaccinale".

In Campania sono stati vaccinati con la prima dose 2.953.176 cittadini. Di questi 1.122.780 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate - recita il bollettino aggiornato alle 12 di oggi - sono state, in totale, 4.075.956.

