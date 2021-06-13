11:35:29 CAPUA. Consigliera Nocerino, si è chiusa da qualche settimana la crisi politica a Capua. A suo giudizio, come si è chiusa?

«Mi auguro che si siano gettate le basi per quel cambio di passo di cui ha bisogno la città. Ci sono tante emergenze che vanno affrontate al di la di posizionamenti ed ideologie e che necessitano dell’impegno di tutti. Per quello che mi riguarda sono concentrata su alcune questioni nella speranza di riuscire a dare delle risposte ai capuani. Io intendo la politica come spirito di servizio e come uno strumento di inclusione sociale e oriento la mia azione secondo queste direttrici».

Sono mesi che si batte sulla questione degli operatori del cimitero. Come valuta la gara annuale che è stata bandita?

«Il cimitero ha bisogno di un’azione di rilancio diversa da quella che è stata predisposta nella gara. La misura, così com’è non mi soddisfa. Ho espresso queste mie perplessità anche all’assessore che devo dire, ha condiviso i miei dubbi e si è impegnata a fare un atto di indirizzo attraverso il quale garantire un piano di rilancio vero per il cimitero nelle more della gara che è stata bandita».

Non ha mai abbassato la guardia nemmeno sugli operatori della sosta...

«Non si può procedere con la sosta attraverso le proroghe. In commissione l’assessore ci ha garantito che si stanno predisponendo gli atti per una gara di quattro anni più quattro anni. Si tratta certamente di una visione del servizio più ad ampio respiro di cui certamente necessita la città».

Il tema sicurezza Fuori Porta Roma è stato oggetto di una sua interrogazione.

«Il decoro e la sicurezza delle periferie sono due punti rispetto ai quali devono essere fatti passi in avanti. L’ho rappresentato in maniera chiara attraverso la mia interrogazione. Ritengo comunque che sulle periferie si debba, in generale tenere la guardia alta. Sto seguendo molto da vicino gli interventi di riqualificazione dei fabbricati F1 ed F2 in via Cardinale Bellarmino.

Voglio essere la voce di quella zona che, troppo spesso, è stato abbandonato e non ha avuto la forza di far sentire le proprie istanze. Ho effettuato una serie di sopralluoghi con l’assessore e con il sindaco Luca Branco proprio per constatare lo stato della situazione. Grazie anche a questo lavoro, sono partite le procedure per l’avvio degli interventi che dovrebbero prendere il via la prossima settimana».