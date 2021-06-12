BCC MUTUI 2025
12:25:05 Continua a scendere il numero dei contagiati in provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore i positivi sono diminuiti di altre 53 unità arrivando a 928.

Sono stati 78 i guariti a fronte dei 30 nuovi positivi.

Pesante il numero delle vittime, cinque registrate nelle ultime 24 ore.

Non si ferma la campagna vaccinale con 467595 persone che hanno ricevuto la prima dose e 202003 che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise 100 seguito da Maddaloni a 84

69 i casi a Caserta

40 i casi a Portico di Caserta,

38 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

32 i casi a Capua, San Prisco,

28 i casi a Aversa,

27 i casi a Mondragone, San Nicola la Strada,

25 i casi a Macerata Campania,

22 i casi a Casagiove, Dragoni, Santa Maria a Vico,

21 i casi a San Felice a Cancello,

19 i casi a Casapulla, Cervino,

18 i casi a Castel Volturno, Sessa Aurunca,

17 i casi a Capodrise, Orta di Atella, Recale,

12 i casi a Lusciano, Villa di Briano,

11 i casi a San Marcellino,

10 i casi a Trentola Ducenta,

9 i casi a Arienzo, Grazzanise, Mignano Montelungo,

8 i casi a Cellole, Francolise, Frignano, Vitulazio,

7 i casi a San Tammaro,

6 i casi a Casal di Principe, Casaluce, Piana di Monte Verna,

5 i casi a Alife, Bellona, Riardo, Rocca D’Evandro, Teverola, San Cipriano d’Aversa,

4 i casi a Cancello ed Arnone, Gricignano d’Aversa, Parete, Sant’Arpino, Succivo,

3 i casi a Caiazzo, Sant’Angelo d’Alife, Teano, Villa Literno,

2 i casi a Alvignano, Carinaro, Cesa, Curti, Piedimonte Matese, Riardo, San Gregorio Matese, Santa Maria la Fossa,

1 caso a Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Carinola, Casapesenna, Falciano del Massico, Gioia Sannitica, Liberi, Pastorano, Pietramelara, Pignataro Maggiore, Riardo, San Marco Evangelista, Sparanise, Valle Agricola.

