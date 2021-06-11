17:23:53 Cala al di sotto dei mille casi il numero dei positivi in provincia di Caserta e questa cosa non accadeva da mesi: si comincia ad intravedere la luce del report dell’Asl o, almeno, questo è quello che sperano tutti.
I contagiati sono 981, 128 in meno rispetto a ieri, grazie alle 155 guarigioni, ai 28 nuovi positivi e, purtroppo, all’ennesimo decesso.
Avanti decisa la campagna vaccinale con 460438 persone a cui è stata iniettata la prima dose, 201851 persone che hanno completato il percorso con il vaccino.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise 104 seguito da Maddaloni a 89
69 i casi a Caserta
41 i casi a Portico di Caserta,
40 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
37 i casi a San Prisco,
32 i casi a Aversa, Mondragone,
31 i casi a Capua,
28 i casi a San Nicola la Strada,
26 i casi a San Felice a Cancello,
24 i casi a Macerata Campania,
23 i casi a Dragoni, Santa Maria a Vico,
22 i casi a Casagiove,
20 i casi a Capodrise, Cervino, Orta di Atella,
18 i casi a Castel Volturno, Recale,
16 i casi a Sessa Aurunca,
14 i casi a Casapulla,
13 i casi a Lusciano, San Marcellino,
12 i casi a Trentola Ducenta, Villa di Briano,
10 i casi a Arienzo,
9 i casi a Frignano, Grazzanise, Mignano Montelungo, Vitulazio,
8 i casi a Casal di Principe, Cellole, Francolise,
7 i casi a Casaluce, San Tammaro, Teverola,
6 i casi a Piana di Monte Verna,
5 i casi a Alife, Bellona, Parete, Riardo, Rocca D’Evandro, San Cipriano d’Aversa, San Gregorio Matese, Sant’Arpino, Villa Literno,
4 i casi a Cancello ed Arnone, Curti, Sant’Angelo d’Alife, Succivo,
3 i casi a Caiazzo, Gricignano d’Aversa, Piedimonte Matese, Teano,
2 i casi a Alvignano, Carinaro, Cesa, Pietramelara, Riardo, Santa Maria la Fossa,
1 caso a Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Carinola, Casapesenna, Castello del Matese, Falciano del Massico, Gioia Sannitica, Liberi, Pastorano, Pignataro Maggiore, Riardo, San Marco Evangelista, Sparanise, Valle Agricola.
COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)
Positivi del giorno: 199 (*)
di cui
Asintomatici: 146 (*)
Sintomatici: 53 (*)
* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari
Tamponi molecolari del giorno: 8.686
Tamponi antigenici del giorno: 4.257
3 deceduti nelle ultime 48 ore, 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri
Totale deceduti: 7.326
Guariti: 648
Totale guariti: 354.088
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 40
Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)
Posti letto di degenza occupati: 467