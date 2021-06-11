BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

17:23:53 Cala al di sotto dei mille casi il numero dei positivi in provincia di Caserta e questa cosa non accadeva da mesi: si comincia ad intravedere la luce del report dell’Asl o, almeno, questo è quello che sperano tutti.

I contagiati sono 981, 128 in meno rispetto a ieri, grazie alle 155 guarigioni, ai 28 nuovi positivi e, purtroppo, all’ennesimo decesso.

Avanti decisa la campagna vaccinale con 460438 persone a cui è stata iniettata la prima dose, 201851 persone che hanno completato il percorso con il vaccino.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise 104 seguito da Maddaloni a 89

69 i casi a Caserta

41 i casi a Portico di Caserta,

40 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

37 i casi a San Prisco,

32 i casi a Aversa, Mondragone,

31 i casi a Capua,

28 i casi a San Nicola la Strada,

26 i casi a San Felice a Cancello,

24 i casi a Macerata Campania,

23 i casi a Dragoni, Santa Maria a Vico,

22 i casi a Casagiove,

20 i casi a Capodrise, Cervino, Orta di Atella,

18 i casi a Castel Volturno, Recale,

16 i casi a Sessa Aurunca,

14 i casi a Casapulla,

13 i casi a Lusciano, San Marcellino,

12 i casi a Trentola Ducenta, Villa di Briano,

10 i casi a Arienzo,

9 i casi a Frignano, Grazzanise, Mignano Montelungo, Vitulazio,

8 i casi a Casal di Principe, Cellole, Francolise,

7 i casi a Casaluce, San Tammaro, Teverola,

6 i casi a Piana di Monte Verna,

5 i casi a Alife, Bellona, Parete, Riardo, Rocca D’Evandro, San Cipriano d’Aversa, San Gregorio Matese, Sant’Arpino, Villa Literno,

4 i casi a Cancello ed Arnone, Curti, Sant’Angelo d’Alife, Succivo,

3 i casi a Caiazzo, Gricignano d’Aversa, Piedimonte Matese, Teano,

2 i casi a Alvignano, Carinaro, Cesa, Pietramelara, Riardo, Santa Maria la Fossa,

1 caso a Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Carinola, Casapesenna, Castello del Matese, Falciano del Massico, Gioia Sannitica, Liberi, Pastorano, Pignataro Maggiore, Riardo, San Marco Evangelista, Sparanise, Valle Agricola.

COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 199 (*)

di cui

Asintomatici: 146 (*)

Sintomatici: 53 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 8.686

Tamponi antigenici del giorno: 4.257

3 deceduti nelle ultime 48 ore, 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Totale deceduti: 7.326

Guariti: 648

Totale guariti: 354.088

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 40

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 467

 

 

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:375 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:380 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:834 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next