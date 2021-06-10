BCC MUTUI 2025
18:40:17 E’ accaduto nella tarda mattinata odierna in Castel Castel Volturno. Autore della singolare rapina è stato un 29enne cittadino nigeriano, irregolare su territorio nazionale.

Ad intervenire in via Domitiana km 37+850 presso l’esercizio commerciale, ivi ubicato, sono stati i carabinieri della sezione operativa del Reparto Territoriale di Mondragone allertati da una segnalazione di rapina in atto giunta al numero di emergenza 112.

Al loro arrivo i militari dell’Arma hanno appreso che poco prima il cl. 92, armato di una pistola, che si è poi accertato essere a salve, aveva fatto “irruzione” all’interno dell’esercizio commerciale e, dietro minaccia dell’arma, si era impossessato di una bottiglia birra dandosi poi alla fuga. Immediatamente rintracciato è stato bloccato e tratto in arresto.

A seguito di perquisizione personale, i militari dell’Arma, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola a salve modello 315 cal. 8mm con 3 colpi a salve dello stesso calibro. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’A.G..

