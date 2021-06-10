BCC MUTUI 2025
15:42:42 Scende a 1109 il numero dei contagiati in provincia di Caserta con 284 casi in meno rispetto a ieri.

Anche nelle ultime 24 ore si è registrato un boom di guariti con 292 persone tornate negative a fronte di appena 34 positivi.

Fa impressione il numero dei decessi, 26 cifra che fa riferimento però a vittime non registrate negli ultimi giorni.

Avanti con decisione la campagna vaccinale con 447721 persone alle quali è stata somministrata la prima dose, mentre sale a 199785 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 111 seguito da Marcianise a 105

73 i casi a Caserta

46 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

41 i casi a Mondragone, Portico di Caserta,

39 i casi a Capua, San Prisco,

36 i casi a Aversa,

32 i casi a Santa Maria a Vico,

28 i casi a Dragoni,

27 i casi a San Nicola la Strada,

26 i casi a San Felice a Cancello,

25 i casi a Casagiove,

24 i casi a Macerata Campania, Orta di Atella,

23 i casi a Cervino,

21 i casi a Capodrise,

20 i casi a Sessa Aurunca,

18 i casi a Castel Volturno,

17 i casi a Recale, San Marcellino,

16 i casi a Lusciano,

14 i casi a Casapulla, Trentola Ducenta,

12 i casi a Arienzo, Frignano, Villa di Briano,

11 i casi a Cellole,

10 i casi a Grazzanise,

9 i casi a Casal di Principe, Mignano Montelungo, Vitulazio,

8 i casi a Francolise, San Tammaro, Teverola,

7 i casi a Casaluce, Sant’Arpino, Villa Literno,

6 i casi a Parete, Piana di Monte Verna, Rocca D’Evandro, San Cipriano d’Aversa,

5 i casi a Alife, Bellona, Cancello ed Arnone, Curti, Riardo, San Gregorio Matese,

4 i casi a Carinaro, Casapesenna, Gricignano d’Aversa, Sant’Angelo d’Alife, Succivo, Teano,

3 i casi a Caiazzo, Piedimonte Matese,

2 i casi a Alvignano, Cesa, Pietramelara, Pignataro Maggiore, Riardo, Santa Maria la Fossa,

1 caso a Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Carinola, Castello del Matese, Falciano del Massico, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Liberi, Pastorano, Presenzano, Riardo, San Marco Evangelista, Sparanise, Valle Agricola.

