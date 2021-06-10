15:42:42 Scende a 1109 il numero dei contagiati in provincia di Caserta con 284 casi in meno rispetto a ieri.
Anche nelle ultime 24 ore si è registrato un boom di guariti con 292 persone tornate negative a fronte di appena 34 positivi.
Fa impressione il numero dei decessi, 26 cifra che fa riferimento però a vittime non registrate negli ultimi giorni.
Avanti con decisione la campagna vaccinale con 447721 persone alle quali è stata somministrata la prima dose, mentre sale a 199785 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 111 seguito da Marcianise a 105
73 i casi a Caserta
46 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
41 i casi a Mondragone, Portico di Caserta,
39 i casi a Capua, San Prisco,
36 i casi a Aversa,
32 i casi a Santa Maria a Vico,
28 i casi a Dragoni,
27 i casi a San Nicola la Strada,
26 i casi a San Felice a Cancello,
25 i casi a Casagiove,
24 i casi a Macerata Campania, Orta di Atella,
23 i casi a Cervino,
21 i casi a Capodrise,
20 i casi a Sessa Aurunca,
18 i casi a Castel Volturno,
17 i casi a Recale, San Marcellino,
16 i casi a Lusciano,
14 i casi a Casapulla, Trentola Ducenta,
12 i casi a Arienzo, Frignano, Villa di Briano,
11 i casi a Cellole,
10 i casi a Grazzanise,
9 i casi a Casal di Principe, Mignano Montelungo, Vitulazio,
8 i casi a Francolise, San Tammaro, Teverola,
7 i casi a Casaluce, Sant’Arpino, Villa Literno,
6 i casi a Parete, Piana di Monte Verna, Rocca D’Evandro, San Cipriano d’Aversa,
5 i casi a Alife, Bellona, Cancello ed Arnone, Curti, Riardo, San Gregorio Matese,
4 i casi a Carinaro, Casapesenna, Gricignano d’Aversa, Sant’Angelo d’Alife, Succivo, Teano,
3 i casi a Caiazzo, Piedimonte Matese,
2 i casi a Alvignano, Cesa, Pietramelara, Pignataro Maggiore, Riardo, Santa Maria la Fossa,
1 caso a Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Carinola, Castello del Matese, Falciano del Massico, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Liberi, Pastorano, Presenzano, Riardo, San Marco Evangelista, Sparanise, Valle Agricola.