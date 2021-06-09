BCC MUTUI 2025
12:34:31 SAN TAMMARO. La Mansarda Teatro dell’Orco presenta lo spettacolo “Il Carro dei Comici” nell’imponente galoppatoio del Real Sito di Carditello, situato nel cuore della Campania Felix , costruito per volere di Ferdinando IV di Borbone nel 1787.

Andrà in scena Domenica 13 giugno alle ore 19.30, adattamento in versi de La Lucilla Costante di Silvio Fiorillo, a cura di Roberta Sandias, con la messa in scena di Maurizio Azzurro, anche interprete con Antonio Elia, Valentina Elia, Paola Maddalena, Giulia Navarra, Marco Esposito e Giovanni D’Ancicco.

Ne “La Lucilla Costante”, celebre commedia di Silvio Fiorillo compare per la prima volta sulle scene la maschera di Pulcinella. Partendo da quest’opera preziosa, la Compagnia ne ha reinventato la drammaturgia, adattandola ad una messa in scena più asciutta e immediata, fruibile al pubblico contemporaneo, dove i tipi fissi della Commedia dell’Arte offrono una carrellata di varia umanità potente e appassionante, che dipinge a tinte forti i caratteri che le maschere incarnano, in un vorticoso carosello di episodi ora comici, ora poetici, di sicuro impatto e intervallati da musica dal vivo.

Il Carro dei Comici non è solo il titolo della piéce, ma è anche lo spazio scenico di azione che, metafora di un viaggio mai interrotto, quello del teatro, ricalca un carrozzone di artisti girovaghi, che giungeva nelle piazze o nei cortili dei palazzi nobiliari per esercitare la propria arte, proprio come accadrà nella Reggia di Carditello. 

Vi aspettiamo e non dimenticate di prenotare!

Inizio Spettacolo “IL CARRO DEI COMICI “: ore 19.30

COSTI

Adulti € 10,00                                    

Ridotto dai 3-12 anni € 8,00

Gratuito per i bimbi minori di anni 3

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE: tel.339. 8085602

