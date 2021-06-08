12:44:35 Allerta meteo Gialla su Campania dalle 14 di oggi: possibili temporali, raffiche di vento, fulmini e grandine.

La protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta la Campania per piogge e temporali.

L'allerta Gialla è valida dalle 14 di oggi martedì 8 giugno alle 8 di domani mattina, mercoledì 9 giugno.

Si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali.

I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulmini, possibili grandinate.

A questo quadro meteo è connesso un rischio idrogeologico di livello Giallo con possibili:

- Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

- Inondazioni delle aree limitrofe a corsi d'acqua anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

- Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

- Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

- Caduta massi ed occasionali fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni

- Caduta di rami o alberi

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle sollecitazioni dei venti.