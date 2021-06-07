16:11:40 Continua a calare in maniera importante il numero dei positivi in provincia di Caserta: sono 216 i casi in meno rispetto a ieri grazie ai 235 guariti e ai 20 nuovi positivi.

Purtroppo si registra ancora un decesso.

Attualmente sono 1586 i positivi con 24 Comuni Covid-free.

Sul fronte vaccini sono state 422607 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre 194854 quelle che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise 143 seguito da Maddaloni a 141

82 i casi a Caserta

76 i casi a Aversa,

54 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

51 i casi a San Nicola la Strada,

50 i casi a Capua,

46 i casi a Mondragone, Orta di Atella,

44 i casi a Santa Maria a Vico,

43 i casi a Portico di Caserta,

38 i casi a San Prisco,

37 i casi a San Felice a Cancello,

36 i casi a Lusciano,

35 i casi a Casagiove,

33 i casi a Trentola Ducenta,

32 i casi a Dragoni,

31 i casi a San Marcellino,

30 i casi a Macerata Campania,

28 i casi a Frignano, Villa di Briano,

26 i casi a Capodrise,

25 i casi a Castel Volturno,

24 i casi a Cervino, Recale,

23 i casi a Arienzo, Parete,

22 i casi a Gricignano d’Aversa,

20 i casi a Sant’Arpino,

19 i casi a Sessa Aurunca,

16 i casi a Casal di Principe,

15 i casi a Casapulla, Villa Literno,

12 i casi a Casaluce, Teverola, Vitulazio,

11 i casi a Cellole,

10 i casi a San Tammaro, Succivo,

9 i casi a Bellona, Cancello ed Arnone, Casapesenna, Grazzanise, Mignano Montelungo, San Cipriano d’Aversa,

7 i casi a Alife, Carinaro, Cesa, Piana di Monte Verna, Rocca D’Evandro,

6 i casi a Francolise, San Gregorio Matese,

5 i casi a Riardo, San Marco Evangelista, Teano,

4 i casi a Curti, Piedimonte Matese, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife,

3 i casi a Alvignano, Caiazzo, Carinola, Pietramelara, Pignataro Maggiore,

2 i casi a Castel Morrone, Gioia Sannitica, Riardo, Sparanise,

1 caso a Caianello, Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Castello del Matese, Falciano del Massico, Gallo Matese, Giano Vetusto, Liberi, Pastorano, Presenzano, Vairano Patenora, Valle Agricola.