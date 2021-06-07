14:59:25 Valentino Grant, parlamentare europeo dal 2019, eletto nella Lega Salvini Premier, per la Circoscrizione Italia Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia), membro del Gruppo Identità e Democrazia Italia, segretario in Campania della Lega Salvini Premier, è in prima linea per valorizzare il Mezzogiorno e per trasformare le opportunità europee in vere imprese per i territori al Sud d'Italia.

Il vero dilemma è che molto spesso i fondi europei non vengono spesi, spesso per mancanza di progettualità, creando danni ai territori. Così l'eurodeputato è in prima linea per creare un lavoro sinergico e produttivo tra amministrazioni locali e Unione europea, affinchè tutti i fondi Ue vengano utilizzati dalle Regioni del Sud.

In questa fase di Covid si tende più ad organizzare webinar, per diffondere i bandi europei, ma soprattutto per spiegare ai sindaci e ai consiglieri l'iter procedurale degli stessi. "Lavorando di squadra porteremo vantaggi alle nostre terre, e daremo la possibilità ai nostri giovani di restare al Sud, e semmai fare anche delle esperienze lavorative oltre nazione, ma poi adoperare il know now acquisito per rendere sempre più competitivo il Mezzogiorno", spiega l'on. Grant, sottolineando che 'abbiamo la necessità di valorizzare il talento e la fantasia dei nostri ragazzi, e l'impiego dei fondi europei può essere uno strumento per finanziare le loro idee.

I nostri giovani siano davvero protagonisti in Europa'. Proprio allo scopo di valorizzare la creatività, l'innovazione e la sostenibilità nasce 'Europa Creativa' , che è il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-2027. (Programma Europa Creativa - CREA)