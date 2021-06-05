13:14:11 MADDALONI. Il partito democratico di Maddaloni, rilevato che:

- 15 mesi orsono la comunità maddalonese con grande spirito di sacrificio, in un momento di grande difficoltà per il Paese ha dato la propria disponibilità alla destinazione del proprio presidio ospedaliero a struttura covid al fine di dare il giusto contributo per fronteggiare l'emergenza sanitaria provocata dal virus;

- in quell'occasione l'intero consiglio comunale unitariamente dava il proprio assenso alla riconversione dell'ospedale;

- a più riprese le Autorità locali e sovracomunali assumevano l'impegno affinché il centro covid venisse riconvertito a presidio ospedaliero con l'istituzione di nuovi reparti, stanti anche gli interventi fatti soprattutto in materia di riabilitazione respiratoria;

- ad oggi, nonostante il superamento della fase critica della pandemia e la riduzione degli spazi adibiti alle patologie covid e la possibilità di ripristinare e aprire nuovi reparti in coabitazione con quelli restanti adibiti a covid, nessuna ipotesi di riattivazione del presidio ospedaliero di Maddaloni è in campo e ciò nonostante sia una struttura che serve un bacino di oltre 100 mila abitanti;

- peraltro, tale circostanza già sta provocando la possibile risoluzione di diverse decine di rapporti di lavoro di personale socio-sanitario che già vive da anni una situazione di precarietà e che ha dato un contributo determinante in termini di sacrificio e di contrasto alla pandemia;

- il Pd esprime la massima vicinanza ai lavoratori cui va garantita la stabilizzazione del posto di lavoro;

- sulle circostanze sopra esposte è necessaria la mobilitazione di tutta la comunità maddalonese ed il Pd interesserà i propri rappresentanti in seno al consiglio regionale affinché sia data una pronta risposta alle esigenze del nostro territorio;

Tanto premesso, il circolo Pd di Maddaloni ed il gruppo consiliare del PD chiedono al presidente del consiglio comunale ed al sindaco la convocazione di un consiglio comunale aperto ad horas avente quale unico punto all'ordine del giorno la discussione sul futuro del presidio ospedaliero di Maddaloni.