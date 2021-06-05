10:08:22 Le Acli di Caserta rafforzano la loro presenza in Provincia con la riattivazione dei propri Servizi nella sede storica di Aversa.
Si tratta di efficienti sportelli operativi e di centri di ascolto delle esigenze delle persone, che costituiscono la base della proposta associativa e politica delle Acli.
Un ritorno alle radici di una storia antica ed insigne per riprendere e consolidare il proprio rapporto con la Città normanna ed avvicinarsi agli abitanti di una comunità feconda di storia e vivacemente operosa.
A partire da martedì 8 giugno 2021, negli uffici ospitati dalla Curia Vescovile in Piazza Municipio 51, si riattiveranno i servizi di Patronato (disoccupazioni, maternità, assegni familiari, invalidità), quelli dello Sportello Immigrati (rinnovi permessi, ricongiungimenti familiari e cittadinanze, accesso atti questura) e del Caf Acli (modello 730, successioni, contratti d’affitto, Isee).
Simbolicamente le Acli di Caserta, ritornando ad Aversa, intendono accogliere il messaggio rivolto da Papa Francesco all’Associazione nel maggio del 2015, quando il Santo Padre riferì: “Alle porte della vostra Associazione oggi bussano nuove domande che richiedono nuove e qualificate risposte.”