BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

10:08:22 Le Acli di Caserta rafforzano la loro presenza in Provincia con la riattivazione dei propri Servizi nella sede storica di Aversa.  

Si tratta di efficienti sportelli operativi e di centri di ascolto delle esigenze delle persone, che costituiscono la base della proposta associativa e politica delle Acli.  

Un ritorno alle radici di una storia antica ed insigne per riprendere e consolidare il proprio rapporto con la Città normanna ed avvicinarsi agli abitanti di una comunità feconda di storia e vivacemente operosa. 

A partire da martedì 8 giugno 2021, negli uffici ospitati dalla Curia Vescovile in Piazza Municipio 51, si riattiveranno i servizi di Patronato (disoccupazioni, maternità, assegni familiari, invalidità), quelli dello Sportello Immigrati (rinnovi permessi, ricongiungimenti familiari e cittadinanze, accesso atti questura) e del Caf Acli (modello 730, successioni, contratti d’affitto, Isee).  

Simbolicamente le Acli di Caserta, ritornando ad Aversa, intendono accogliere il messaggio rivolto da Papa Francesco all’Associazione nel maggio del 2015, quando il Santo Padre riferì: “Alle porte della vostra Associazione oggi bussano nuove domande che richiedono nuove e qualificate risposte.” 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:278 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:296 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:756 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next