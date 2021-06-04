19:08:06 CASERTA. Ultimo appuntamento per la rassegna di teatro «LIVE! Il teatro è dal vivo», iniziativa, sostenuta dal Teatro Pubblico Campano, che si inserisce nella programmazione del progetto “La Campania è Teatro, Danza e Musica”, promosso da ARTEC/ Sistema MED in collaborazione con SCABEC - Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival.

Domenica 6 giugno, La Mansarda Teatro dell’Orco propone Oscae Personae, Secondo studio per un’ipotesi di messa in scena contemporanea della Fabula Atellana di Roberta Sandias, regia Maurizio Azzurro, alle ore 20.30, nel suggestivo scenario del Bosco San Silvestro.

Dal progetto “Maccus in Fabula”, che espone in forma di conversazione – spettacolo la summa del percorso svolto intorno a un’ipotesi di messa in scena della Fabula Atellana, prende vita lo spettacolo “Oscae Personae”, che vuol essere una vera e propria operazione di rilettura di questa antica forma di teatro italico.

Tutto il lavoro di ricerca, sia letterario che iconografico svolto dal 2004 a oggi, viene distillato e trasformato, mantenendo tuttavia intatta la sua essenza.

La fabula atellana, dopo una lunga indagine filologica, viene dunque riproposta in una forma nuova, che non tradisce il suo punto di partenza, ma lo traduce in chiave più contemporanea e idonea alla fruizione del pubblico dei giorni nostri, conservando però la sua natura primigenia di teatro popolare e farsesco.

Il progetto LIVE – Il teatro è dal vivo vede quindici tra teatri e compagnie indipendenti che si associano per creare una vetrina, una vera e propria mostra sul teatro contemporaneo campano, per ricucire quei fili spezzati col proprio pubblico a causa della pandemia.

L’organizzazione dell’evento è affidata al nuovo Teatro Sanità e al NEST di Napoli, al Teatro Civico 14 insieme a La Mansarda Teatro dell’Orco di Caserta e alla Compagnia Solot di Benevento. Vi aspettiamo e ricordate di prenotare!

Costo del Biglietto €5,00

Ingresso pubblico Spettacolo “ OSCAE PERSONAE” ore 20.00 / orario spettacolo 20:30

INFO E BIGLIETTI T. 3391873346 / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. / acquista online su vivaticket.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e i posti sono limitati – Ogni evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa sanitaria per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza sia degli operatori che degli utenti.

di Roberta Sandias - regia Maurizio Azzurro - scene Francesco Felaco - maschere Giancarlo Santelli - con Maurizio Azzurro, Antonio Elia, Giulia Navarra, Marcello Manzella - musiche Giovanni D’Ancicco

In collaborazione con il Centro Studi sulla Tradizione della Maschera Teatrale in Campania.