17:32:20 SCAFATI. «Invitiamo Aurora Leone a scendere in campo con noi, abbiamo preparato per lei la fascia di capitano».

A lanciare l’invito all’attrice casertana dopo le polemiche dei giorni scorsi è Massimo Amitrano, presidente e fondatore della Nazionale del Regno delle Due Sicilie Fa in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto che si è svolta questa mattina presso il Teatro don Bosco di Scafati.

«Per me quello che si è realizzato questa mattina è un sogno – ha sottolineato Amitrano – ho sempre desiderato costruire un progetto sportivo che valorizzasse la nostra identità storica e culturale.

Il nostro vuole essere un progetto inclusivo, aperto al sociale, tanto è vero che abbiamo immaginato di formare sia una nazionale femminile che una per i diversamente abili».

A guidare la nazionale mister Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli in serie A, che è entusiasta del progetto.

«Puntiamo a ben figurare nelle competizioni internazionali in cui saremo impegnati – ha spiegato – abbiamo visionato tanti calciatori nelle sette regioni delle Due Sicilie, ma è prematuro fare dei nomi.

Ci tengo a precisare che questo è un progetto sportivo che ha una portata anche culturale, ma che non ha alcun legame con la politica.

Noi non siamo la squadra di nessuna formazione, così come strumentalmente qualcuno ha voluto far intendere».

Iezzo ha sottolineato che dalla Serie A alla Serie D il progetto della nazionale delle Due Sicilie, è aperto a tutti.

«Daremo chiaramente la priorità ai calciatori professionisti, ma tutti coloro che sono pronti a sposare il progetto sono ben accetti». – ha spiegato. A proposito di qualche suo ex compagno del Napoli, Iezzo è stato estremamente chiaro.

«Ormai ne sono rimasti pochi in attività – ha sottolineato – comunque vedremo, se c’è qualcuno che è allenato a vuole darci una mano lo valuteremo… ».

Che si tratti di un progetto ambizioso, lo testimonia la presenza questa mattina di Giovanni Acanfora, numero uno di Givova che ha scelto di sponsorizzare con il suo marchio la nazionale.

«Non potevamo non sostenere un progetto che nasce dal territorio e che ha come obiettivo quello di valorizzare le sue radici – ha spiegato – siamo vicini a diverse società sportive che portano avanti i valori della nostra terra».

A tenere a battesimo la nazione del Regno delle Due Sicilie, anche il presidente mondiale del Conifa, la federazione degli Stati che non hanno un riconoscimento internazionale, Per Ander Blind.

«Oggi è una bella giornata perché parte un’esperienza importante come quella della Nazionale del Regno delle Due Sicilie – ha sottolineato – sono convinto che farà bene per la qualità delle persone che portano avanti il progetto».

Blind conosce bene la Campania e Napoli per le quali, nel suo intervento, ha espresso parole di elogio.

Per la partenza del progetto della Nazionale del Regno delle Due Sicilie si è mobilitato lo stato maggiore del Conifa.

E’ intervenuto, infatti, anche il presidente europeo Alberto Rischio che ha sottolineato come conosca da tempo Amitrano e come proprio nell’ultimo europeo gli arbitri delle Due Sicilie si siano distinti per le loro capacità.

Non poteva mancare il saluto del sindaco di Scafati Cristoforo Salvati che ha evidenziato il grande valore culturale del progetto.

Le radici culturali sono state esaltate dal magistrato in pensione Edoardo Vitale, referente storia e cultura dei popoli delle Due Sicilie.

Al tavolo anche la portavoce Campana della nazionale Anna Annunziata, il dirigente sportivo Alfonso di Messa e l’allenatore della nazionale disabili del Regno delle Due Sicilie Pasqualino Russo.