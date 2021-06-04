15:22:43 La Campania ha recuperato i 230mila vaccini in meno: abbiamo raggiunto la media nazionale. E’ una prima notizia positiva che arriva dopo una guerra di due mesi.

Adesso si apre una nuova partita: quella per i più giovani, essendo noi la regione più giovane d’Italia ci aspettiamo vaccini in più.

Ieri abbiamo fatto 71mila vaccinazioni, un risultato straordinario che dobbiamo cercare sempre di portare avanti.

L’obiettivo è completare per i primi giorni di luglio la vaccinazione di Napoli e di tutti i capoluoghi di provincia della Campania.

Stiamo lavorando per aprire una struttura di comunità a Mondragone.

Con immensa soddisfazione riscontriamo che l’app della Regione Campania è la più scaricata d’Italia.

Con questo sistema riusciamo ad informare costantemente le famiglie.

Dallo Stato italiano abbiamo avuto solo banchi a rotelle, primule e tanta confusione: se non ci fossero state le regioni, il piano di vaccinazione non ci sarebbe stato.

Io avrei tolto il reddito di cittadinanza, mantenendo solo la parte per il reddito di inclusione, per utilizzare queste risorse per le famiglie.

Per snellire le procedure burocratiche c’è bisogno di potenziare gli organici della pubblica amministrazione.

Lo abbiamo verificato con i lavori della Napoli Bari che sono fermi per una serie di pareri che non arrivano.

Nel week end riparte il Campania express.

Sul piano della sicurezza ambientale siamo la Regione più controllata grazie ad un lavoro messo in campo negli ultimi cinque anni.

Siamo partiti dalla Terra dei fuochi e siamo andati oltre.

Abbiamo attivato il registro dei tumori e la banca dati dei pozzi.

Abbiamo bonificato praticamente tutte le discariche e smaltito la metà delle ecoballe.

Faremo un intervento importante per gli allevatori bufalini, contributi importanti per le aziende che vogliono guardare al futuro.

A Castel Volturno abbiamo demolito l’American Hotel, uno dei simboli della devastazione del territorio».

Lo ha dichiarato il presidente De Luca.