08:50:00 CASERTA. Il Comune di Caserta ha ottenuto contributi regionali per due progetti presentati dall'assessorato alla Cultura. Le graduatorie sono state approvate con Decreto Dirigenziale dell’Uod “Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche, n. 134 del 31 maggio 2021 della Regione Campania e pubblicate sul Burc delo stesso giorno.

“Sono molto soddisfatta del risultato, poiché la Città di Caserta è stata l’unica, in ambito regionale, ad ottenere due finanziamenti - afferma l’assessora alla Cultura, Lucia Monaco – grazie anche ad un buon lavoro di squadra svolto con l'Ufficio Cultura dell'ente. La Regione ha riconosciuto e premiato il rigore scientifico dei nuovi progetti e la capacità di rendicontazione dei progetti precedentemente finanziati”.

Il progetto del Museo d’Arte Contemporanea, “L’architettura dell’Arcobaleno. Lo stato dell’arte contemporanea in Campania”, prevede la realizzazione di un ciclo di quattro mostre, la stampa di un volume che illustrerà la collezione permanente del museo e il percorso delle mostre, nonché la realizzazione di un sito web del museo.

Il progetto del “Sistema Museale Terra di Lavoro” della quale il MAC3 è capofila, “Archeologia svelata: ricerca, creatività e partecipazione”, prevede l’ideazione e realizzazione di ricerche di rilievo (anche metrico) sul campo (per le cinte sannitiche), nei depositi (per i materiali di scavo) e di archivio (per gli scavi “storici”) per portare alla luce o riscoprire dati archeologici nuovi sui territori immediatamente viciniori alle sedi dei musei membri del Sistema Museale (Caserta, Maddaloni, Piedimonte Matese, San Nicola la Strada, San Pietro Infine), la stampa di un catalogo, una mostra documentaria diffusa nelle 6 sedi dei musei e due corsi di formazione laboratoriale che coinvolgeranno i ragazzi di 8 -13 anni delle scuole del territorio.

I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro dicembre 2021.