20:49:07 AVERSA. “La Città di Aversa per la prima volta aderisce ufficialmente alla Festa della Musica che si celebra ogni anno in tutta Europa e nel mondo il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate".

Lo dichiara l'assessore alla Cultura del comune di Aversa Luisa Melillo. "Questa Festa è una celebrazione della musica dal vivo finalizzata a valorizzare la molteplicità e la diversità delle pratiche e di tutti i generi musicali. La Festa rappresenta un appello alla partecipazione spontanea e all’espressione gratuita di tutti i musicisti, professionisti e amatori, solisti e di gruppo, e di tutte le istituzioni musicali.

Tutti i concerti sono gratuiti e i musicisti che si esibiscono lo fanno a titolo gratuito per far conoscere la propria arte e per diffondere l’amore per la musica in tutte le sue espressioni. È questo lo spirito della Festa. Mi meraviglia non lo sappia chi oggi mi attaccava sui media gridando allo scandalo e mi meraviglia non lo sappia chi sta in queste ore chiamando artisti locali provando ad esortarli a boicottare l’evento.

Vi invito a visitare il sito: www.festadellamusica.beniculturali.it per conoscere i principi, gli intenti e le finalità che da decenni animano in tutto il mondo questa Festa. È un grande onore che Aversa ci sia. Viva la musica, viva gli eventi all’aria aperta!”