14:34:44 Sono oltre 120.000 le adesioni complessive arrivate sulla piattaforma della Regione Campania per i vaccini dalle 22 di ieri sera, quando l'accesso è stato aperto a tutti i maggiori di 12 anni.

L'accesso alla piattaforma è stato molto alto, con punte di 1.200 adesioni al minuto e il sistema elettronico ha retto, si apprende dall'Unità di Crisi della Campania.

L'aumento dell'interesse dei campani per il vaccino è testimoniato anche dall'app e-covid Sinfonia che in questo momento è la più scaricata d'Italia sia su android che su Ios.

 

