19:59:21 CASERTA. Il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, comunica che il Consiglio Provinciale dell’Ente è stato convocato in presenza, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, in prima convocazione per martedì 15 Giugno 2021 alle ore 9,00 e per mercoledì 16 Giugno 2021 alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso il Palazzo della Provincia.
All’ordine del giorno dell’assise provinciale ci saranno i seguenti argomenti:
- Comunicazione del Presidente della Provincia;
- Approvazione verbali precedenti sedute del 29 e 30 Dicembre 2020;
- Decadenza del Consigliere Provinciale Schiavone Massimo della Lista “Democratici per Caserta” – Surrogazione con il Consigliere Campolattano Angelo. Provvedimenti ulteriori;
- Riduzione costi del servizio previsti dalla Convenzione con la SUA di questo Ente per le due Società di cui è socio unico, Gisec S.p.A e Terra di Lavoro S.p.A.;
- Approvazione definitiva Programma Triennale Lavori Pubblici 2021– 2023, elenco annuale 2021 e programma biennale 2021- 2022 degli acquisti di forniture e servizi ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/16;
- Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie della Provincia di Caserta detenute alla data del 31/12/2019 ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. Approvazione piano operativo di razionalizzazione e relazione sui risultati conseguiti;
- Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015;
- Approvazione del bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2020, del bilancio pluriennale 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022. Verifica e salvaguardia degli equilibri. Provvedimenti;
- Approvazione della proposta al Consiglio Provinciale di cui al decreto monocratico presidenziale n. 138 del 28/05/2021 “Approvazione programma per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, di consulenza per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 3. comma 55 e seguenti della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) – Proposta al Consiglio”;
- Approvazione del bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2021, del bilancio pluriennale 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- Garante dei Diritti delle Persone Detenute e private della libertà personale. Rettifica art. 8 del Regolamento approvato con Delibera di C.P. n. 3 del 5/5/2020;
- Istituzione del Garante dei diritti delle Persone Disabili della Provincia di Caserta. Approvazione del relativo regolamento.