19:12:44 La Campania è pronta ad aprire la piattaforma di adesione a tutti i cittadini dai 12 anni in su, seguendo le indicazioni nazionali.

La Regione sta aspettando l'indicazione finale sull'apertura da stasera o da domani mattina e poi ufficializzerà l'apertura.

La piattaforma di adesione sarà quindi aperta a tutti coloro che devono ancora vaccinarsi, oltre ai 2 milioni e mezzo circa di cittadini di cui poco più di un milione hanno avuto le due dosi.

L'adesione non significherà immediata convocazione per la somministrazione, visto che le Asl continueranno a prendere in considerazione tutti i fattori di rischio per dare la precedenza e le vaccinazioni proseguiranno con il ritmo imposto dall'arrivo delle dosi. In Campania non ci sarà la possibilità di indicare il vaccino che si preferisce, saranno sempre le Asl a scegliere quale somministrare, orientandosi attraverso le indicazioni nazionali.