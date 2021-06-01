20:24:56 Si rende noto che, a seguito di urgente comunicazione pervenuta al Comune solo alle ore 17.26 odierne dalla Regione Campania nella quale si comunica che i lavori previsti sulle condotte idriche di San Clemente a Caserta nella giornata del 3 giugno

non avranno luogo per imprevisti motivi organizzativi e sono stati differiti a data da definire, nella giornata di mercoledì 2 giugno il sindaco Carlo Marino procederà a revoca dell'ordinanza sindacale n. 48 con la quale era stata disposta per quella giornata la chiusura degli istituti scolastici cittadini.