21:22:10 MATESE. Il ribaltone al consorzio di bonifica Sannio Alifano c’è stato: il delegato della Coldiretti Franco Della Rocca, padre del consigliere comunale di Caiazzo Mauro Della Rocca è il nuovo presidente.

Sono stati 21 i voti in suo favore contro 9 contrari.

A vuoto il tentativo di rinviare l’ordine del giorno e mantenere in carica il presidente facente funzioni Alfonso Santagata.

In questo mandato, Della Rocca è il primo presidente eletto dal momento che Santagata aveva assunto la carica di presidente facente funzioni in quanto più votato nella seconda fascia così come previsto dalla legge regionale dopo inutili tentativi di sintesi andati a vuoto.

Della Rocca sarà in carica, comunque, solo per pochi mesi dal momento che a breve dovranno essere indette le elezioni per il rinnovo delle cariche.

Determinanti per il risultato Luigi Bergamin, Alfonso Simonelli, D’Agostino, e il sindaco di Alvignano Marcucci, ma soprattutto l’asse politico che si è creato tra il vicecoordinatore regionale di Noi Campani Luigi Bosco e il presidente della commissione Ambiente Giovanni Zannini che hanno ribaltato la governance del consorzio e dato nuovi assetti.

