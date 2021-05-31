BCC MUTUI 2025
17:59:04 Entro domani, martedì 1 giugno, il sindaco Carlo Marino firmerà un'ordinanza che definirà la chiusura delle scuole nella giornata di giovedì 3 giugno, in occasione dell'annunciata sospensione di fornitura idrica a causa di lavori urgenti e indifferibili.

La Regione Campania ha comunicato al Comune la sospensione idrica per lavori urgenti ed indifferibili sulle condotte idriche DN 500 e DN 700 in acciaio in località San Clemente – Caserta.

Per effettuare lavori urgenti e indifferibili sulle condotte in oggetto, sarà sospesa la fornitura idrica dalle ore 08.00 di giovedì 03 giugno 2021 fino alle ore 08.00 di venerdì 4 giugno 2021. 

Nel caso in cui le operazioni di riparazione finissero in anticipo, si provvederà ad anticipare il ripristino dell’alimentazione.

